Ehinger Wallfahrtskirche ist nach Renovierung wieder wie neu

Plus Zwei Jahre lang war die Kirche Unsere Liebe Frau in Ehingen geschlossen. Der Grund waren Sanierungsarbeiten. Doch nun finden dort wieder Gottesdienste statt.

Sie ist ein Schmuckstück und wird von den Gläubigen sehr geschätzt. Wegen dringend notwendiger umfangreicher Sanierungsarbeiten musste die über 500 Jahre alte Marien- und Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau zwei Jahre lang für Besuchende geschlossen werden. Nun stehen die Arbeiten kurz vor der Vollendung. Doch bis zur großen Feier dauert es noch.

Am Fest Fronleichnam öffnete sich zum ersten Mal wieder für die Gläubigen die Kirchentüre der Frauenkirche mit dem Einzug der Prozession. "Als dabei die ebenfalls restaurierte Orgel mit allen Manualen erklang, hat es mich tief ergriffen", erzählt Kirchenpflegerin Centa Kratzer. Die 72-Jährige hat seit 2013 dafür gekämpft, dass das Gotteshaus wieder hergerichtet wird.