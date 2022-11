Ehingen

vor 32 Min.

Im Ehinger Autarkiehaus lassen die Heizkosten die Mieter kalt

Plus Ein Mehrparteienhaus in Ehingen erzeugt mehr Energie, als es verbraucht. Doch der wahre Clou des "Autarkiehauses" ist das besondere Mietmodell, das vor horrenden Nebenkosten-Nachzahlungen schützt.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Haus in dem kleinen Ehinger Neubaugebiet nicht groß von den umliegenden. Ungewöhnlich wirken allenfalls das Pultdach in dem schwäbischen Dorf und ein Band von Solarzellen an der Balkonbrüstung. Doch dieses Gebäude hat es in sich, verspricht Markus Rössler. Sein "Autarkiehaus" sorgt ganz allein für Licht und Wärme und braucht dafür nicht einmal eine Wärmepumpe. Angenehmer Nebeneffekt für die Mieter in dem Fünf-Parteien-Gebäude: Egal, wie Strom- oder Gaspreis gerade stehen - sie müssen keine Angst haben vor der nächsten Nebenkostenabrechnung. Das liegt auch am Miet-Modell.

