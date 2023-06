Wenn's schnell gehen muss: Gegrilltes Brot mit würziger Marinade

Bei Familie Hausmann in Ehingen gehören frisch gegrilltes Baguette mit Kräuter-Marinade und Kräuterbutter zum Grillfleisch. Das sind ihre schnellsten Rezepte.

Bei Familie Hausmann ist der Hausherr Alfred Hausmann auch der Chef am Grill. Judith Hausmann, die den Hofladen am Biohof in Ehingen betreibt, ist für die Grillbeilagen zuständig. Sie kennt eine ganz einfache Leckerei: gegrilltes Brot mit Knoblauch-Olivenöl-Tunke. Ein schnelles Rezept für mehr Pfiff auf dem Teller.

Für Judith Hausmanns Grillbrot braucht es lediglich Baguette, ein gutes Olivenöl, Knoblauch und Kräuter, die idealerweise frisch geerntet werden. Rosmarin, Thymian, Oregano und Pimpernelle vermischt die passionierte Hofbäckerin am liebsten. In gehackter und gepresster Form gibt sie die Kräuter und den Knoblauch dann in ein Schälchen mit Öl und rät: "Wenn man die Seele des Knoblauchs entnimmt, dann ist der Knoblauchgeruch weniger intensiv." Mit Steinsalz und buntem Pfeffer schmeckt sie ihre "Knoblauch-Olivenöl-Tunke" ab. "Wer es schärfer mag, kann auch Chili oder Cayennepfeffer zugeben."

Am besten eigenen sich Kartoffelbaguette und Emmer-Dinkel-Baguette

Ist die Marinade fertig, schneidet Judith Hausmann Baguette in daumendicke Scheiben. Aus dem Sortiment in ihrem Hofladen eignen sich beispielsweise das Kartoffelbaguette oder das Emmer-Dinkel-Baguette. Sie bestreicht beide Seiten des Brots mit der Knoblauch-Olivenöl-Tunke. Dann kommen die Baguette-Scheiben auf den Grill oder können – falls das Wetter plötzlich umschlägt – auch in der Pfanne angeröstet werden. Je nach Hitze auf dem Grill sollte das Brot zweieinhalb bis drei Minuten auf jeder Seite geröstet werden, bis es knusprig, aber nicht zu trocken ist. Dann ist die leckere Beilage fertig.

Wer der Idee des ursprünglichen Kochens, Backens und Genießens folgen möchte, sollte Baguette wählen, das aus Urgetreide hergestellt wurde. Das ist meist nicht nur bekömmlicher, sondern auch vollwertiger, was bedeutet: Weniger Brot macht schneller satt. Und ist einmal kein Baguette zur Hand, lässt sich die Knoblauch-Olivenöl-Tunke auch auf Schwarzbrot streichen.

Rezept aus Ehingen: Marinade schmeckt auch zum Gemüsespieß

Sollte noch etwas übrig bleiben von der Knoblauch-Olivenöl-Tunke, hat Judith Hausmann noch einen Tipp: Die Marinade eignet sich auch für Gemüse am Spieß. Zwiebeln, Paprika, Champignons, Zucchini, Auberginen und Cocktailtomaten werden in etwa gleichgroße Stücke geschnitten, aufgespießt und mit der Knoblauch-Olivenöl-Tunke bestrichen. Nach etwa einer Stunde Ziehzeit können die Spieße auf den Grill oder in die Pfanne. Dort sollten sie etwa zehn Minuten bleiben bis das Gemüse gar ist. Eine geringere Temperatur ist aus mehreren Gründen sinnvoll, denn je schonender das Gemüse zubereitet wird, desto mehr Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten. Zudem bleibt das Gemüse bissfest.

Hat Judith Hausmann voller Euphorie zu viel Kräuter aus dem Garten geholt, hat sie auch hierfür das passende Rezept: "Kräuterbutter gehört für uns auch zum Grillfleisch dazu." Die übrigen Kräuter gibt sie in den Mixer, würzt das Ganze mit Pfeffer und gibt die Butter dazu. Als Deko empfiehlt sie essbare Blüten. Die der Kapuzinerkresse und der Kornblume eignen sich ebenso wie die Blüten von Thymian und Pimpernelle, die nicht nur zum Grillen hübsch und lecker sind, sondern auch den Bienen im Garten gefallen.