Die Entscheidung ist gefallen: Ellgaus altes Lagerhaus kommt weg

Plus Eine Sanierung wäre viel zu teuer, deshalb wird das alte Lagerhaus in Ellgau abgerissen. Damit begräbt der Gemeinderat die Pläne für einen Umbau.

Mehrheitlich hat sich der Ellgauer Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Umbaumaßnahmen am alten Lagerhaus ad acta zu legen und stattdessen die Planung eines Neubaus voranzutreiben.