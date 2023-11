Ellgau

06:10 Uhr

Ellgau bekommt einen Veranstaltungsstadel

Plus Der alte Stadel in Ellgau wird abgerissen, und es wird einen Neubau geben. So sieht der aktuelle Zeitplan für das Projekt der Gemeinde aus.

Von Steffi Brand

Die Planung für den Neubau des Lagergebäudes und des Veranstaltungsstadels in Ellgau ist fertig. Nun werden die Unterlagen ins Landratsamt geschickt. Diesen Status quo gab die Bürgermeisterin, Christine Gumpp, auf Nachfrage bekannt. Die Überplanung des Geländes zwischen Auenstraße und Mühlbach, wo aktuell noch der alte Stadel steht, sieht folgende Neubauten vor: Im Norden wird ein Lagergebäude aus Mauerwerk errichtet, im Süden ein Veranstaltungsstadel aus Holz. Dafür wird der alte Stadel abgerissen. Klappt alles so wie erhofft, könnte im Frühjahr bereits mit dem Bau begonnen werden, lautet die optimistische Planung der Rathauschefin. Doch welche Planung ist es nun geworden?

Das Lagergebäude im Norden, das – so Christine Gumpp – „vermutlich priorisiert wird, um die Mosterei im nächsten Jahr wieder betreiben zu können“, ist mit neun auf 23 Metern geplant. Im vorderen Teil, nahe der Auenstraße, wird die Obstpresse untergebracht. Geplant ist die Positionierung des Gebäudes so, dass an der Nordseite Platz für ein Auto mit Hänger ist. Das kann dann ganz nah an das Lagergebäude heranfahren und den Trester – die Pressrückstände, die beim Obstpressen anfallen – direkt auf den Hänger spucken lassen. Neben den knapp 55 Quadratmeter großen Raum, in dem die Obstpresse stehen wird, schließen sich ein Raum für die Hausanschlüsse an sowie ein knapp 90 Quadratmeter großer Lagerraum für das Equipment der Vereine. Im Obergeschoss soll es weitere Lagermöglichkeiten und einen Aufenthaltsraum geben.

