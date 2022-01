Ellgau

vor 20 Min.

So begrüßt die Gemeinde Ellgau ihre neuen Einwohner

Plus Wer in die kleine Gemeinde Ellgau am Lech zieht, erhält eine bunte Mappe mit vielen Infos.

Von Rosmarie Gumpp

Stolz hält Bürgermeisterin Christine Gumpp die noch druckfrische Mappe in Händen, die ab jetzt alle neu Zugezogenen in der Gemeinde erhalten. Eine Kommission, bestehend aus der Rathauschefin selbst, ihrem Stellvertreter Johannes Gollinger, Gemeinderat Jürgen Schafnitzel, verschiedenen Vereinsmitgliedern und Birgit Weber als einer ehemaligen Ellgauer Neubürgerin erstellte diese Informationsbroschüre, die über Kultur- und Freizeitangebote, Vereine und Treffpunkte informiert.

