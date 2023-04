Emersacker will Schulden machen, um Grundstücke zu kaufen

Plus “Es ist einer der schwierigsten Haushalte, aber ein ehrlicher Haushalt”, meint Bürgermeister Mengele. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es außerdem um Anliegen der Anwohner.

Bürgermeister Mengele stellte den Haushaltsplanentwurf, dem der Gemeinderat zustimmte, vor. Geplant ist eine Kreditaufnahme von 600.000 Euro für Grundstückserwerb. “Es ist einer der schwierigsten Haushalte, aber ein ehrlicher Haushalt”, meinte Mengele. Es sei nichts schöngerechnet und alle Ausgaben mit den Maximalwerten angegeben, während die Einnahmen eher konservativ angesetzt seien.

Ein Großteil der Ausgaben falle auf die Personalkosten, die nach den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst noch steigen würden. Gemeinderat Manfred Schußmann bemängelte, dass fast 46 Prozent der Ausgaben auf das Kinderhaus entfielen. Er forderte, hier Einsparungsmöglichkeiten zu suchen. Bürgermeister Mengele argumentierte, dass das ein zweischneidiges Schwert sei. Schraube man am Anstellungsschlüssel könne das beim derzeitigen Fachkräftemangel bedeuten, dass man den Kindergarten am nächsten Tag vielleicht nicht aufsperren könne.