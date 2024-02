Kommt auf Schloss in Emersacker eine Fotovoltaikanlage?

Plus Nur eine Firma möchte ein Angebot für eine Fotovoltaikanlage auf dem Schlossdach in Emersacker abgeben. Ein Problem ist der Denkmalschutz.

Mit erneuerbaren Energien beschäftigte sich einmal mehr der Gemeinderat Emersacker. Auf dem Dach des Schlossgebäudes in der Ortsmitte soll nach Plänen der Gemeinde eine Fotovoltaikanlage angebracht werden. Nach Rücksprache mit der Denkmalschutzbehörde sind auf dem denkmalgeschützten Gebäude lediglich rote Solarmodule erlaubt.

"Derzeit ist es sehr schwierig, an rote Module zu kommen“, erklärte Bürgermeister Karl-Heinz Mengele seinen Gemeinderäten. Es gebe lediglich eine Firma, die ein Angebot abgeben will. Der Rathauschef berichtete, dass rote Module etwa 50 Prozent mehr kosten als gewöhnliche. Diese Summe würde übernommen werden. Zudem hätten rote Module einen Wirkungsgradverlust, der sich während der Laufzeit summiere.