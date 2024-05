Neuwahlen standen im Fokus des Burschenvereins Emersacker

Der Burschenverein in Emersacker hat neu gewählt. Außerdem ging es bei der Sitzung jetzt auch um die finanzielle Lage des Vereins.

Bei der Generalversammlung der Burschenschaft Emersacker blickte Vorsitzender Andreas Lahner vor Kurzem auf das vergangene Vereinsjahr zurück.

So fanden die gegrillten Makrelen und selbst geräucherten Forellen, die am Karfreitag verkauft worden waren, guten Absatz. Auch die Maibaumwache an der Maifeier der Feuerwehr war vom Burschenverein übernommen worden. Es fand eine Vereinsmesse statt und ein Besuch des Musikfestes des Musikvereins. Das Spanferkelessen für die Mitglieder war wieder im August und im Oktober wurde das Weizenbierfest unter riesigem Zuspruch im Gemeindestadl gefeiert. Das Jahr ging mit der Schloßweihnacht zu Ende, an der der Verein mit einem eigenen Stand teilgenommen hatte.

Haxen- und Gockelgrill angeschafft

Simon Ohnheiser legte im Kassenbericht die vorzügliche Finanzlage des Vereins dar, die noch besser gewesen wäre, wenn nicht ein Gockel- und Haxengrill im vierstelligen Bereich angeschafft worden wäre. Es gab den Vorschlag, einen Teil des Vermögens anzulegen, um Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele dankte dem Verein für die gute Zusammenarbeit und hob das Weizenfest heraus, das mittlerweile überregionalen Anklang finde. Mark Behner gab bekannt, dass ein Jugendbeirat gegründet werden soll.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Andreas Lahner, Zweiter Vorsitzender Mark Behner, Kassenwart Simon Ohnheister, Schriftführer Oliver Schluchter, Beisitzer Martin Lahner, Oliver Pelikan, Felix Schluchter, Maximilian Schmitt, Alexander Koch, Christoph Eberle. Ronny Waldmann und Tobias Böck kamen neu für Stefan Kuchenbaur. Zu Kassenprüfern wurden erneut Klinger Michael, Karner Stefan und Daniel Ullmann gewählt.