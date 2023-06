Emersacker

06:40 Uhr

Was der Bürgermeister in Emersacker als Nächstes vorhat

Plus Der Glasfaserausbau, das Nahwärmenetz und der Nahverkehr haben Karl-Heinz Mengele als Bürgermeister in Emersacker beschäftigt. Eine Sache liegt ihm jetzt noch besonders am Herzen.

Von Katja Röderer

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen als wichtiges Ereignis für die Gemeinde ein?



Karl-Heinz Mengele: Die Fertigstellung des Kindergartens und des Mansardengebäudes nach dem Brandschaden waren wichtige Ereignisse. Im Kindergarten und Krippenbereich sind wir dadurch so gut aufgestellt wie wohl nur wenige Kommunen. Wir können auf der einen Seite die benötigte Anzahl an Betreuungsplätzen anbieten, haben aber auch sehr gute Arbeitsbedingungen für unsere Pädagoginnen geschaffen. Die Gastwirtschaft und die Räume im Mansardengebäude sind eine Bereicherung für unseren Ort. Außerdem ist dies bis dato das größte Hochbauprojekt der Gemeinde Emersacker mit rund zwei Million Euro. Der Kostenrahmen wurde trotz enormer Preissteigerungen im Bausektor und der Tatsache, dass es sich um ein altes denkmalgeschütztes Gebäude handelt, eingehalten.

Emersacker 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Gemeinde Emersacker hat heute gut 1500 Einwohner. Sie liegt im Nordwesten des Landkreises Augsburg und gehört seit der Gebietsreform 1978 zur Verwaltungsgemeinschaft Welden.

Dreh- und Angelpunkt ist das Fuggerschloss, in dem sich bis 1966 eine Stiftungsbrauerei befand. Heute sind hier das Rathaus, das Vereinsheim und die Feuerwehr untergebracht.

Alle zwölf Gemeinderatsmitglieder gehören wie der Bürgermeister Karl-Heinz Mengele der Unabhängigen Wählervereinigung Emersacker an.

Im Rückblick auf die drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Karl-Heinz Mengele: Da gab es viele, aber das Maibaumfest 2022 war etwas Besonderes. Nach zwei Jahren Corona mit eingeschränkten Kontakten und fast keinerlei Vereinsleben, war es das erste Fest, bei dem das ganze Dorf wieder zusammenkam. Diese Freude hat man allen angemerkt.

