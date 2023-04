Fischach

vor 32 Min.

15-jährige Ladendiebin wird in Fischach auf frischer Tat ertappt

Eine Ladendiebin ist am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Fischach auf frischer Tat erwischt worden.

Eine Ladendiebin ist am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Fischach auf frischer Tat ertappt worden. Die 15-Jährige hielt sich gegen 17.15 Uhr zusammen mit Freundinnen in dem Geschäft auf. Dabei wurde sie beobachtet, wie sie diverse Kosmetikartikel in ihrer Kleidung versteckte. Der Diebstahlschaden bewegt sich laut Polizei im niedrigen zweistelligen Bereich. Da sie mit 15 Jahren bereits strafmündig ist, wird sie nun wegen Ladendiebstahls angezeigt. (thia)

