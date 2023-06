64-Jähriger stürzt in Fischach mit E-Roller und wird ohnmächtig

Ein 64-Jähriger ist auf dem Netto-Parkplatz in Fischach mit seinem E-Roller unterwegs. Ohne Fremdbeteiligung stürzt er und verliert das Bewusstsein.

Mit einem E-Roller ist ein 64-Jähriger am Montag in der Augsburger Straße in Fischach gestürzt. Der Mann war gegen 19.25 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Markts unterwegs. Der Unfall passierte laut Polizei ohne Fremdbeteiligung. Nach dem Sturz war der Mann kurzzeitig bewusstlos. Er kam daraufhin zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bobingen. (thia)