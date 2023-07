Bauchredner Sebastian Reich kommt mit Nilpferd Amanda nach Fischach

Sebastian Reich und seine Nilpferd-Puppe Amanda kommen am 6. Oktober mit dem Programm „Verrückte Zeit“ in die Staudenlandhalle nach Fischach.

Der aus dem Fernsehen bekannte Bauchredner Sebastian Reich macht am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm "Verrückte Zeit" in Fischach Station. Hier dreht sich alles um die alltäglichen Dinge des Lebens, die heute um so viel anders sind als früher, als es noch keine Smartphones, Computer und keine Dating-App Tinder gab. Auch Amanda ist von ihrem Handy besessen, ist aktiv auf Insta und "Fatzebuk". Während Sebastian Reich sich daran erinnert, wie man früher den Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit dem Bleistift spulte, kommt die putzige Nilpferd-Dame Amanda mit dem Selfie machen gar nicht mehr hinterher.

Und dann sind da auch noch ein Fußball-Experte, ein durchgeknallter Pinguin und ein ganz gewichtiges Tier, welches in einer Traumwelt lebt und sogar Amanda in den Schatten stellt. Während Amanda ihre Pläne als Influencerin verfolgt und die Hoffnung auf ihr Herzblatt noch lange nicht aufgegeben hat, fragt sich Sebastian, ob das früher eigentlich auch schon alles so verrückt war und er es bloß nicht gemerkt hat.

