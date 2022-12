Beim Jahreskonzert zieht der Musikvereins Fischach alle Register

Das Jahreskonzert des Musikvereins Fischach in der Staudenlandhalle ist die letzte große Veranstaltung für Dirigent Bob Sibich. Er hinterlässt ein hohes Niveau.

Das große Jahreskonzert des Musikvereins Fischach in die Staudenlandhalle hat wieder einmal ein bravouröses Ergebnis harter Übungsarbeit gezeigt. Dies wollte auch das kleinste Ensemble des Vereins mit der geringsten Bühnenerfahrung unter Beweis stellen. Dementsprechend herrschte erwartungsvolles Schweigen, als die Schülerkapelle die Bühne betrat. Die Jüngsten des Vereins hatten sich Verstärkung bei der Jugendkapelle geholt und meisterten mit ihrer Dirigentin Alina Leutenmayr beherzt die Stücke „Eye of the Tiger“, „Sunny Samba“ und „Tiger Rock“. Die Zugabe „Barbara Ann“ von den Beach Boys machte den Kindern wie auch dem Publikum sichtlich Freude.

Dirigent Bob Sibich applaudiert „seiner“ Solistin Kerstin Holzmann nach ihrem bravourösen Auftritt. Foto: Karen Luible

Die Jugendkapelle, ebenfalls unter der Stabführung von Alina Leutenmayr, machten mit viel Kraft und Energie weiter. Nach „Aztec Fire“ entwickelte das zweite Stück „Leuchtfeuer“ gerade zum Ende hin Dynamik und der kleine Schlagzeuger hatte wahrlich alle Hände voll zu tun. „Hans Zimmer – Movie Milestones“ führte als Medley durch verschiedene Filme, von „Madagaskar“ bis zu „Fluch der Karibik“. Einige Solopassagen boten dabei ein gutes Erfahrungsfeld für den Musikernachwuchs. Langsame Stellen forderten Präzision, bei anderen Teilen ließen die Jugendlichen ihrer Spielfreude freien Lauf. Mit dem „Square Dance“, einem irischen Bauerntanz, verabschiedeten sich die jungen Musiker.

Energie der Musiker wurde direkt spürbar

Nach der Pause betrat das große Blasorchester des Musikvereins die Bühne. Der gewaltige Klangkörper wurde an diesem Abend durch E-Piano und Kontrabass ergänzt. „Illumination“ (David Maslanka) erfüllte den Raum und die Energie der Musiker wurde direkt spürbar. Dirigent Bob Sibich zog sein Publikum schon mit dem ersten Stück in Bann. Für das nächste Stück, „Concerto for Alto Saxophone“ (Carl Wittrock) begleitete nur eine kleine Besetzung des Orchesters die Solistin Kerstin Holzmann. Melodische Sprünge meisterte sie mit Leichtigkeit und intonierte in jeder Lage sicher. Von der Oboe begleitet entfaltete sich ein Klang, der den Amateurstatus vergessen ließ.

Ehrungen beim Musikverein Fischach 1 / 4 Zurück Vorwärts 10 Jahre: Thomas Schollerer, Moritz Aschenbrenner, Robert Hilgart, Sarah Strack, Jakob Birle, Nadine Steger, Lena Angerer, Elena Riendl, Franka Riendl, Franz Kugelmann.

20 Jahre: Kerstin Holzmann, Franziska Thoma.

25 Jahre: Jakob Fischer.

32 Jahre im Vorstand, davon 22 Jahre als stellvertretender Vorsitzender: Günther Thoma wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Der Konzertmarsch „The Centurion“ (Philip Sparke) zeigte wieder den kraftvollen, mitreißenden Gesamtklang des Großen Orchesters., bevor es orientalisch wurde: „Rikudim“ (Jan von der Roost) arbeitete mit Elementen jüdischer Volkstänze. Und weiter ging es in orientalische Gefilde: „Aladdin Suite“ ( Alan Menken, arrangiert von John Moss) schuf die Atmosphäre eines Basars. „Somewhere over the Rainbow“ ist die Melodie aus „The Wizard of Oz” (James Barnes) und so begann auch das folgende Stück. Spaßiger Lärm der Schlagwerker brachte selbst die Musiker zum Lachen. Nachdem Wolfgang Strack sein Tuba-Solo sicher in den Raum gestellt hatte, schloss sich der musikalische Reigen mit Gefühl und Schmelz „über dem Regenbogen“.

Dirigent Bob Sibich verlässt die Stauden

Die Zugabe „Hebrew Dances“ umspielte das Thema von „Hevenu Shalom Alechem“ weiträumig. Hier zogen die Fischacher noch einmal buchstäblich alle Register: Wie man es aus dem Jazz kennt, stellten sich alle vor: Andreas Thoma an der Trompete, Ilona Domberger am Tenorhorn, Dominik Sirch am Saxofon, Alina Leutenmayr an der Klarinette und Katharina Werner an der Flöte. Dieses hohe Niveau verdankt der Musikverein auch seinem Dirigenten Bob Sibich. Seit September 2016 hat er die Musiker geführt. Nun verlässt er die Stauden und kann ein wunderbares Orchester in die Hände seines Nachfolgers übergeben.