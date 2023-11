Das Feuerwehrhaus in Fischach bekommt einen Anbau

Plus Neue Fahrzeuge und fehlende Umkleiden: Die Freiwillige Feuerwehr Fischach benötigt mehr Platz. Die Planungen für eine neue Halle laufen bereits.

Die Freiwillige Feuerwehr Fischach hat Raumnot. Besonders nach der Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges wird es eng, erklärt Marktbaumeister Winfried Rindle: „Teilweise müssen sie sich sogar in der Halle umziehen.“ Ein Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus soll Abhilfe schaffen. Über die Dringlichkeit des Vorhabens sind sich alle Mitglieder des Marktgemeinderates einig, aber die Finanzierung bringt noch große Fragezeichen mit sich.

In der Sitzung des Marktgemeinderates wurde der neuste Stand der Planung dargelegt. Auf knapp 215 Quadratmetern soll Raum für zwei neue Stellplätze und Materialboxen entstehen. „Außerdem wird die Jugend einen eigenen Umkleideraum bekommen und die Damen, der ist nämlich noch nicht vorhanden“, erklärt Rindle, der die Planungen in Absprache mit dem Kommandanten der Feuerwehr und dem zuständigen Architekturbüro Kögl leitet. Gestartet sei der Kostenvoranschlag im Frühjahr mit 35.000 Euro zusätzlich zu den Kosten für Statiker und mehr. „Wir haben begonnen, die Kosten zu reduzieren, zum Beispiel, indem wir mehr selbst machen“, sagt er.