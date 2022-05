Fischach

vor 2 Min.

Diese Büroartikel aus Fischach liegen in ganz Deutschland auf den Tischen

Plus Von der Schubladenbox bis zum Karteikasten: Die Firma Metzger und Mendle stellt Büroartikel aller Art her. In diesem Jahr feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen.

Von Josefine Wunderwald

In einem großen Sack in der Produktionshalle der Firma Metzger und Mendle in Fischach liegen Tausende kleine, graue Kügelchen. "Das ist das Rohmaterial für unsere Produkte", erzählt Verkaufsleiterin Daniela Zänker. Neben einer Maschine verpackt eine Mitarbeiterin das Endprodukt: Violette Stehsammler, in denen im Büro Papiere gesammelt werden können. "Hier läuft immer noch ziemlich viel in Handarbeit", sagt Zänker. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Inzwischen liefert die Fischacher Firma Büroprodukte und Schulbedarf an Großhandelsunternehmen in ganz Deutschland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .