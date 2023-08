Dieb stiehlt in Fischach Geldbeutel aus Einkaufswagen

Eine Frau vergisst in Fischach ihren Geldbeutel in einem Einkaufswagen. Bis sie es bemerkte, war schon ein Langfinger da gewesen.

Eine 41-jährige Frau hat am Donnerstag gegen 10 Uhr ihren Geldbeutel in einem Einkaufswagen der Drogerie Rossmann in Fischach liegen lassen. Das Fehlen des Geldbeutels bemerkte die Frau erst, als sie bereits in Stadtbergen war und machte sich unverzüglich auf den Weg zurück nach Fischach. Als sie dort ankam, war der Geldbeutel verschwunden und wurde auch nicht in der Filiale der Drogeriekette abgegeben. Die Polizei geht daher derzeit von einem Diebstahl aus. Der unbekannte Dieb machte allerdings keinen großen finanziellen Gewinn, da sich im Geldbeutel kein Bargeld befand. (kar)