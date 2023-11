Ein Markt für Deko-Trends und regionale Produkte

Noch vor dem Advent findet der Hobbykünstlermarkt in Fischach statt. Dort war es schon weihnachtlich. Vor dem Fest stehen schließlich die Vorbereitungen.

Vor der „staden“ Weihnachtszeit steht die rührige Vorbereitung. Jetzt, Mitte November, beginnt sie und ist an einigen Orten schon in vollem Gange. So in Fischach. In der Staudenlandhalle fand am Wochenende der Advents- und Hobbykünstlermarkt statt. Noch vor den Weihnachtsmärkten in der Region beginnt hier das muntere Treiben. Draußen duftet es nach gebrannten Mandeln, im Foyer gibt es Würstchen oder Kaffee und Gebäck. Der Erlös des Verkaufs kommt dem Willmatshofer Turnverein zugute.

Renate Höhn hat gerade ihren Kuchen abgegeben. „Ach, ich habe so viel Deko“, bedauert sie und betrachtet interessiert die Auslagen der zahlreichen Aussteller oben im Foyer. In der Halle selbst wird einem mit jedem Schritt festlicher zumute, ertönen doch weihnachtliche Querflöten- und zarte Saitentöne. Katarina Nigg, Diplom-Musiklehrerin der Musikschule Stauden, hat ihre Schülerinnen und Schüler versammelt und das Veeh-Harfen-Ensemble ist auch da. Sie spielen Weihnachtslieder und stimmungsvolle Weisen. Vielleicht zum ersten Mal in diesem Jahr.

Kerzen aus Bienenwachs verändern sich mit der Zeit

Das Angebot ist vielfältig: Da gibt es Adventsgestecke, hier glitzert Schmuck, dort bieten Marianne Bröll und Christine Graf Handgearbeitetes zu Gunsten der „Stillen Hilfe“ und des Josefsheimes in Reitenbuch an. Gleich an der Tür fällt der Tisch von Gitta Berklmeir ins Auge. Gelbe Naturwachskerzen warten auf Käufer und mittlerweile seltener Waldhonig leuchtet dunkel im Glas. „Meine gepflegten, braven Mädels“ waren fleißig „ich streichle sie jeden Tag“, erzählt sie und man spürt ihre Begeisterung, wenn sie von ihren Bienen spricht.

Reges vorweihnachtliches Treiben herrschte am Wochenende beim Advents- und Hobbykünstlermarkt in der Fischacher Staudenlandhalle. Foto: Karen Luible

Da bleibt Michaela Labee stehen. Sie ist stets auf der Suche nach Honig aus der Region und wird schnell fündig. „Ich habe vielleicht zu hohe Erwartungen an die Qualität“, meint die Imkerin und erklärt, dass ihre Kerzen aus reinem, für Kosmetikartikel geeigneten Bienenwachs gezogen sind. Mit der Zeit verändert sich das Naturprodukt, ergänzt sie und die Brenndauer erhöht sich dabei. Es wird langsam dunkel, die Besucher machen sich auf den Heimweg, Hallenwart Ralf Goldschmidt löscht das Licht. Die ersten Vorbereitungen sind getroffen. Weihnachten kann kommen.

