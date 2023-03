Einbruch in die Werkstatt der Staudenbahn am Bahnhof Fischach

Mehrere Werkzeuge und ein Handy haben Unbekannte bei einem Einbruch am Bahnhof in Fischach erbeutet.

Zwischen 9. und 11. März brach laut Polizeibericht ein unbekannter Täter in die Werkstatt der Staudenbahn in Fischach ein. Dazu wurde gewaltsam die Holztüre der Werkstatt eingetreten. Entwendet wurden ein Mobiltelefon, ein Hochentaster, eine Akku-Heckenschere, drei Freischneider sowie eine Motorsäge. Die Arbeitsgeräte waren alle von der Marke Stihl. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Türe entstand zusätzlich ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900. (dav)