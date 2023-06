Fischach

12:18 Uhr

Fischach ist der Mittelpunkt der Stauden

Plus Seit 42 Jahren ist Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier fester Bestandteil der Kommunalpolitik. In drei Jahren möchte er nicht mehr zur Wahl antreten.

Von Jana Tallevi

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Peter Ziegelmeier: Die Entscheidung der Fa. Müller Milch, am Standort Aretsried nicht nur festzuhalten, sondern diesen auch ganz erheblich auszubauen und damit vorhandene Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, fällt mir zuallererst ein. Darüber hinaus konnten wir die Infrastruktur unserer Gemeinde durch den aus meiner Sicht sehr gelungenen Ausbau der Anwand- und Erlenstraße, wie aber auch die ebenfalls - nach allem, was ich von den Anliegern höre - durchaus gelungene Sanierung der Straße am Siedlerberg weiter stärken. Auch die mittlerweile abgeschlossene Erschließung eines jetzt vollständig abverkauften Baugebiets in Wollmetshofen ist hier zu nennen.

Bürgermeister Peter Ziegelmeier (SPD) war im März 2020 mit 93,8 Prozent im Amt bestätigt worden. Foto: Ziegelmeier (Archivbild)

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Peter Ziegelmeier: Das Bekenntnis des Inhabers der Firma Müller zu seinem Heimatort hat mich sehr gefreut. Gleichermaßen freut mich das vielfältige ehrenamtliche Engagement und die außerordentliche Bereitschaft zu Eigenleistungen in unseren Vereinen und Feuerwehren. Hervorzuheben ist weiter der Einsatz aller gemeindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bewältigung der zahlreichen, unvorhersehbaren Probleme in den letzten drei Jahren sowie das sehr gute Arbeitsklima im Marktgemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen