Hauser Weinimport ruft Hugo Frizzante zurück

Plus Rückruf bei Hauser Weinimport in Fischach: Durch eine Verunreinigung könnten die Flaschen des Hugo Frizzante platzen. Das können Verbraucher jetzt tun.

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft das Unternehmen Hauser Weinimport aus Fischach vorsorglich sein Produkt Voscarini Hugo Frizzante zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, könnten einzelne Flaschen mit Hefen verunreinigt sein, die zu einer nachträglichen Gärung und im Extremfall zu einem Platzen der betroffenen Flaschen führen könnten.

Das Unternehmen rät, Flaschen des entsprechenden Produkts mit der Losnummer beginnend mit L 6962 ... nicht zu öffnen, sondern in einer geschlossenen Tüte zu entsorgen. Das betroffene Produkt wurde in den Verbrauchermärkten Kaufland vertrieben, ist dort jedoch bereits aus dem Verkehr genommen. Nach Auskunft des Herstellers erstattet Kaufland den Kaufpreis. Für Fragen dazu gibt es auch eine Telefonnummer, 0800/1528352.