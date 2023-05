Ladendiebin in Fischach fällt mit dicker Beule in der Tasche auf

Eine 38-Jährige will in Fischach mit ihrer Beute einen Drogeriemarkt verlassen. Durch zwei Dinge aber fällt sie einer Mitarbeiterin des Geschäfts sofort auf.

Eine 38-jährige Ladendiebin ist am Montag gegen 12.30 Uhr von der Angestellten eines Drogeriemarktes in Fischach ertappt worden. Die Frau war bereits an der Kasse aufgefallen, da ihre mitgeführte Tasche eine deutliche „Beule“ aufwies.

Da zudem beim Verlassen des Marktes laut Polizei der Alarm der Artikelsicherung ausgelöst wurde, hielt die Mitarbeiterin die Frau auf. Bei der anschließenden Durchsuchung ihre Tasche wurden Artikel im Wert von mehr als 110 Euro gefunden. Die 38-Jährige wird nun wegen des Ladendiebstahls angezeigt. (thia)