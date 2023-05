Maimarkt in Fischach lockt mit Verkaufsbuden, Musik und Kinderprogramm

In Fischach ist beim Maimarkt am Sonntag, 28. Mai, jede Menge geboten. Der Verkehr wird teilweise umgeleitet.

Etwa 50 Fieranten sowie die örtlichen Geschäfte bieten am Sonntag, 28. Mai, in Fischach wieder ihre Waren an. Die Verkaufsstände sind ab 9 Uhr, die Geschäfte ab 13 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl sorgen die Fischacher Vereine und verwöhnen die Gäste mit Schmankerl vom Grill und Gutem aus dem Kochtopf. Neu dabei ist die Kindertagesstätte St. Vitus, die heuer Waffeln zum Verkauf anbietet. Der beliebte Flohmarkt findet am Marktplatz statt, wo Kinder ohne Gebühr verkaufen dürfen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Siegertshofen ab 14 Uhr. Um 12 Uhr startet das Kinderschminken.

Maimarkt in Fischach: Teil der Hauptstraße gesperrt

Wegen des Marktes ist am Sonntag die Fischacher Hauptstraße ab 7 Uhr zwischen den Einmündungen Kohlbergstraße und Augsburger Straße gesperrt. Auch die Mühlstraße ist bis zur Kreuzung Schmutterweg nicht befahrbar. Die Umleitung führt gut ausgeschildert über die Scheppacher-, Erlen- und Kohlbergstraße. Parkplätze stehen den auswärtigen Besucherinnen und Besuchern reichlich zur Verfügung. Auf dem Bahnhofsgelände, aber auch auf den kleineren Flächen kann geparkt werden. Außerdem ist das Naturfreibad nur über Willmatshofen, Wilhelm-Wörle-Straße, Schmutterweg erreichbar. (AZ)

