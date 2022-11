Neue Fischacher Krippe bekommt ihren Segen

Die neuen Räume für die Kinder in Fischach sind zwar bereits seit September im Betrieb, doch jetzt gab es den offiziellen Startschuss mit einer Feier.

In Fischach ist die Krippe St. Michael am Schmutterweg offiziell eingeweiht worden. In feierlichem Rahmen brachten es die Vorschulkinder des Kindergartens mit einem Begrüßungslied auf den Punkt, sie sangen: "Wir feiern heute ein Fest".

Im Anschluss konnte Simone Schörgendorfer in den Containerräumen die Gäste begrüßen. Dazu zählten Bürgermeister Peter Ziegelmeier mit Marktbaumeister Winfried Rindle, sowie Kämmerer Rudi Thoma und viele Vertreterinnen und Vertreter der Marktgemeinde als Verantwortliche für die Errichtung der Container. Außerdem kamen Pfarrer Dr. Markus Schrom als Träger, sowie Carolina Keppeler als Trägervertreterin des Kita-Zentrums. Auch Hedwig Kinzer, die als Fachberatung der Caritas für Kindertageseinrichtungen fungiert, war anwesend. Und nicht zuletzt erfreuten uns außerdem viele Eltern mit Kindern mit ihrer Anwesenheit.

Zimmer sind für die Kinder schön dekoriert worden

Dank der engagierten Mitarbeiterinnen wurden die Räumlichkeiten bereits zum Start, Anfang September, gemütlich eingerichtet und dekoriert. Nachdem allen Beteiligten ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und unkomplizierte Umsetzung ausgesprochen wurde, erteilte Pfarrer Schrom Gottes Segen für die Einrichtung und die Kinder. Bürgermeister Peter Ziegelmeier und Frau Carolina Keppeler vom Kita-Zentrum bedankten sich ebenfalls für die schnelle Umsetzung sowie die schnelle Personalfindung, sodass die Krippe rechtzeitig starten konnte. Die Kindergartenkinder und das musikalische Team aus den Häusern St. Michael rundeten diese Feier mit musikalischer Umrahmung ab. (AZ)