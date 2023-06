Spannende Einblicke beim Tag der offenen Tür in der Musikschule Stauden

Ob Horn, Querflöte oder Geige: An diesem Tag durften Kinder und Erwachsene alle Instrumente ausprobieren. Die Lehrkräfte gaben dazu wertvolle Tipps.

Ein strahlender Sommersamstag in Fischach. Die Straße ist leer. Es sind wohl alle im Naturfreibad. Nur vor einem Haus an der Hauptstraße tanzen bunte Luftballons: vor der Musikschule. Sie veranstaltet zu diesem Zeitpunkt den Tag der offenen Tür. „Wir machen jetzt was, gehen neue Wege und arbeiten dann daran weiter“, sagt Markus Walter, der Schulleiter, und er weiß, dass er sich auf die Lehrkräfte verlassen kann.

Im ersten Stock des Hauses herrscht geschäftiges Treiben. Alles ist vorbereitet: Uwe Weber hat seine Saxofone schon ausgepackt, Blechblasinstrumente und Geigen in allen Größen warten, Mundstücke und Blätter stehen säuberlich aufgereiht auf dem Tisch, daneben Tücher und Desinfektionsmittel. Schließlich dürfen an diesem Tag Kinder und alle, die sich für eine musikalische Ausbildung interessieren, die Instrumente ausprobieren.

Laurenz Floegel braucht den Lehrer kaum noch

Aus einem Zimmer hört man Geigenklänge. Laurenz Floegel hat seit zwölf Jahren Unterricht, und das hört man. Sein Lehrer, Johannes Krampen, gibt nur noch Tipps zur Interpretation, die Technik stimmt. Dies lockt Sandra an. Eigentlich spielt sie bei Katharina Nigg Querflöte. Heute hat sie Lust, die Geige kennenzulernen. „Nimm die Kraft raus. – Hörst du, wie gut es schon klingt?“, ermutigt der Lehrer und erzählt, dass er über den Kontakt zu einer Augsburger Geigenbauerin auch ein passendes Leihinstrument besorgen könnte.

Das ist Rundum-Service. Christian Sirch, Vorsitzender der Aretsrieder Musikanten, unterhält sich mit Robert Sibich, dem Lehrer für die tiefen Blechblasinstrumente. Für den Verein sind gut ausgebildete Bläser wichtig, und so ist die Musikschule der richtige Anlaufpunkt. Ein bisschen enttäuscht ist Anton: „Ohne Vorderzähne geht es nicht“, erklärt ihm Satoshi Hidaka, der Klarinettenlehrer, und man merkt ihm das Bedauern an. Allerdings ist das ja ein Problem, das nach wenigen Monaten von allein verschwindet.

Vielleicht lässt sich die eigene Begabung entdecken

Erfolgreicher ist Julius. Mit Markus Walter testet er seine Begabung am Horn. „Du machst das so toll, da können wir ja auf die erste Stunde direkt verzichten“, lobt der Pädagoge und „spielt“ „Hänschen klein“ nur mit den Lippen. Seit etwa zwei Jahren ist Pawel Fojcik in Fischach Lehrer für Gitarre und Bass. Seine Schülerinnen und Schüler sind im Alter von fünf Jahren bis zum „gut Erwachsenen“, meint er. Er liebt es, an allen nur denkbaren Orten zu musizieren, „einfach so im Park“ – oder an solch einem sonnigen Tag vielleicht auch mal im Freibad.

Lesen Sie dazu auch

Von der Open-Air-Bühne auf dem benachbarten Gelände des alten Bauhofs schallen nun die Klänge der „Jugendkapelle Aretsried-Siegertshofen“ herüber. Auch das Querflötenensemble „Quefis“ tritt auf und die Trommelgruppe. Schließlich lädt eine Musikschule zum Kennenlernen ein, und wie ginge das besser als über Musik.