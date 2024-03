Fischach

Traditionelles und Konzertantes beim Frühjahrskonzert in Fischach

Sie haben am Sonntagnachmittag mit Pauken und Trompeten den Frühling begrüßt: die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Aretsried.

Plus Beim Auftritt des Musikvereins Aretsried in der Staudenlandhalle waren alle Stühle besetzt. Das Publikum ist ihren „Aretsriedern“ treu verbunden.

Von Karen Luible

Alle Stühle waren besetzt, als Christian Sirch, Vorsitzender des Musikvereins Aretsried, am Sonntagnachmittag in der Fischacher Staudenlandhalle das Publikum zum Frühjahrkonzert begrüßte. Zusammen mit Angela Ehinger, der Bezirksvorsitzenden des ASM-Bezirks 15, gratulierte er Martin Heiß zur bestandenen D1-Bläserprüfung. Sebastian Ziegelmeier ist seit 20 Jahren dem Verein treu und Bernd Scherer seit 40 Jahren, beide wurden dafür ausgezeichnet. Für seine 15-jährige Arbeit als Dirigent und musikalischer Leiter erhielt Thomas Schneider die Silbernadel am weiß-blauen Band.

Die Musikvereine Aretsried und Siegertshofen haben bereits vor geraumer Weile beschlossen, ihre Jugendarbeit zusammenzulegen. Die gemeinsame Nachwuchskapelle übernahm beim Konzert nun unter der Stabführung von Andrea Bob den ersten Teil der Aufführung. Und es ging los: „Rockin‘ Juniors“ war fast schon Programm für die gut gelaunten Musiker. Anschließend stiegen Anton Winkler und Leopold Abold auf Wasserkisten, schauten über das Rednerpult und griffen zum Mikrofon. In bodenständigem Dialekt und in schelmischer Art führten sie in die Stücke ein. Mit „Uptown Girl“ ließen sich die Musiker fordern und das konsequente Schlagzeug marschierte unbeirrbar voran. „Des Stück war net leicht, aber mir ham’s hinkriegt,“ damit meinten die beiden Moderatoren „Disney Film Favorites“. Und wahrhaftig gelangen die Rhythmus- und Tempowechsel und die Solisten erwiesen sich als nervenstark. Kräftiger Applaus: „The Lion sleeps tonight“ und „The Final Countdown“ erklangen als Zugaben.

