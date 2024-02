Unbekannte brechen in Bistro in Fischach ein

Zum wiederholten Male ist in eine Gaststätte in Fischach eingebrochen worden. Laut Polizei wurde Bargeld aus der Kasse gestohlen.

Zum wiederholten Male ist in das Bistro in der Fischacher Hauptstraße eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde die Eingangstüre in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgehebelt. Aus einer Geldkassette in der Gaststätte wurde ein mittlerer dreistelliger Betrag an Bargeld entwendet.

Weiterhin wurde das Tor der angrenzenden Garage aufgebrochen. Gestohlen wurde dort aber nichts, berichten die Beamten. Insgesamt schätzen sie den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Tat. Diese werden unter der Telefonnummer 08291-18900 erbeten. (kinp)