Unbekannte knacken einen Kaugummiautomaten in Fischach

In der Mühlstraße in Fischach wird ein Kaugummiautomat aufgebrochen und der süße Inhalt entwendet. Der Sachschaden ist allerdings höher als der Wert der Beute.

Es gibt sie noch: Kaugummiautomaten, die an den Gartenzäunen stehen, und ab und zu wird tatsächlich auch noch einer aufgebrochen. So auch in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Mühlstraße in Fischach.

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten laut Polizei den dort montierten Kaugummiautomaten und entwendeten den süßen Inhalt. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro, wobei der größte Teil des Schadens auf die Beschädigung am Automaten zurückzuführen ist. (thia)