Volksfest in Fischach bietet Gaudi, Geselligkeit und Genuss

Haben zusammen Spaß am Vatertag beim Volksfest in Fischach: Tobias Sann mit Loki und Leon aus Fischach.

Plus Mit Böllerschüssen und Bieranstich haben die Fischacher Feiertage begonnen. Am Vatertag kommen Familien bei einem gemeinsamen Ausflug.

Von Karen Luible

Früher waren sie die Kleinen in der Schülerkapelle, heute sind sie erwachsene junge Leute, vielfach stehen sie schon mit abgeschlossener Ausbildung im Berufsleben. Jetzt sind sie da, haben frei oder sogar Urlaub genommen und stellen mit den lang gedienten und erfahrenen Helfern das Zelt auf. Sie installieren Wasser, legen Stromleitungen, bauen Theken ein und hängen Dekorationen auf. Der Musikverein Fischach mobilisiert auch in diesem Jahr wieder alle Kräfte für das Volksfest und den verantwortlichen Vorsitzenden Maximilian Werner und Andreas Thoma steht die Anspannung ins Gesicht geschrieben: Es wird klappen. Das Wetter wird auch mitmachen.

Am Mittwochabend beginnt das Fest mit fetziger Party

Endlich ist es soweit: Let’s party! It‘s „Pegel-Party“, heißt das Motto am Mittwochabend. Und so begann das Fischacher Volksfest mit viel guter Laune. DJ Tomcat legte Musik quer durch die Genres auf und brachte so die knapp 1000 fröhlichen und friedlichen Gäste zum Tanzen und in die Bar. Nach dem Auftakt kommen die Liebhaber traditioneller Festkultur zu ihrem Recht. Erstmalig eröffneten die elf Wollmetshofer Böllerschützen mit Hand- und Schaftböllern die „Fischacher Feiertage“ mit weithin hörbaren Schüssen. Dabei hatte sich Kommandant Michael Heiß verschiedene Abfolgen einfallen lassen und wer es noch immer nicht wusste, dem wurde spätestens jetzt klar: Es ist Volksfestzeit in Fischach. Nun standen Tische und Bänke im Zelt. Der Musikverein und seine Helfer hatten in Windeseile die Spuren der Party getilgt und frühe Vatertagsgäste erwarteten den Bieranstich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

