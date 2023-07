Fischach

vor 6 Min.

Volles Haus bei der Staudenshow in der "musikbegeisterten Schule" in Fischach

Die Klassen Klassen 4b und 2b in Fischach zeigten bei der Staudenshow den Tanz „Jerusalema“.

Plus Zu jedem Schuljahresende ist die Staudenshow in der Schule in Fischach der krönende Abschluss. Auch diesmal war der Abend fulminant.

Von Karen Luible Artikel anhören Shape

Stau in Fischach: Der Parkplatz an der Staudenlandhalle ist voll, die Halle selbst platzt aus allen Nähten. Für die Rektorin und Musikerin Elisabeth Kick ist es die Bestätigung: Dies ist eine begeisterte Schule – ab nächstem Schuljahr sogar ganz offiziell eine „Musikbegeisterte Grundschule“. Und jetzt ist wieder „Staudenshow“.

Lucia Müller-Jiresch und Claudia Tauber haben die Organisation übernommen, für Requisiten gesorgt, die Bühnenhelfer der Klasse 9dM instruiert. Stefan Hainer ist der Mann für die Technik. Clara Hitzler und Christoph Urbig, beide aus der 9dM, übernehmen souverän die Moderation des Abends. Die 24 Programmpunkte sollen quer durch alle Altersstufen das Gefühl für das pulsierende Leben an der großen Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen