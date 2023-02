Weniger Geld für Vereine: So spart Fischach in der Energiekrise

Zwei Fischacher Vereine bekommen in diesem Jahr weniger Geld von der Gemeinde. So sollen Rücklagen geschaffen werden.

Im Hinblick auf gestiegene Energiekosten will die Marktgemeinde Fischach ihre Vereine für dieses Jahr absichern. Dazu wurde in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats über einen Vorschlag des Vereinsbeirats abgestimmt. Dabei sind auch Kürzungen für Vereine vorgesehen.

Auch in diesem Jahr befürchtet die Marktgemeinde hohe Energiekosten. Um die Vereine trotzdem abzusichern und die anfallenden Kosten decken zu können, hat sich der Fischacher Vereinsbeirat ein Konzept überlegt. Seit einigen Jahren tage dieses Gremium, sagte Bürgermeister Peter Ziegelmeier nach der Sitzung, der den Vereinsbeirat entwickelt hat. Dieser bestehe aus Mitgliedern und Vorständen der Vereine der Marktgemeinde. Im Haushalt seien 25.000 Euro für die Vereine vorgesehen, so Ziegelmeier. "Die Vereine stellen Zuschussanträge. Davon sollen die Unterhaltskosten wie Strom, Heizöl oder Warmwasser gedeckt werden."

Betroffen sind der TSV Fischach und der TV Willmatshofen

In dem vom Marktgemeinderat beschlossenen Vorschlag des Vereinsbeirats wird nun festgelegt, dass die nach Auskehrung dieser Unterhaltskosten verbleibenden Zuschussanträge zweier Vereine nur zur Hälfte bewilligt werden. Dabei gehe es um den TSV Fischach und den TV Willmatshofen, sagt Ziegelmeier. "Der TSV Fischach hat einen Antrag in Höhe von 8868 Euro gestellt, dieser wird um die Hälfte gekürzt auf 4434 Euro." Ebenso sei es beim TV Willmatshofen, der einen Antrag über 901 Euro gestellt habe. Durch diese Einsparungen bleiben 10.000 Euro mehr für die Vereine für dieses Jahr übrig. "Insgesamt haben wir so im laufenden Jahr 35.000 Euro für die Vereine und hoffen so, die anfallenden Kosten besser decken zu können", so Ziegelmeier. Der Vorschlag wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. "Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Vereinsbeirat ist immer sehr einvernehmlich. Das freut mich persönlich sehr", sagt der Bürgermeister.

Markus Walter übernimmt die Leitung der Musikschule

Weiteres Thema im Gemeinderat war die Ernennung eines neuen Leiters für die Musikschule Stauden. Im Rahmen der Sitzung wurde die bisherige Leiterin Johanna Groß verabschiedet und ihr Nachfolger Markus Walter vorgestellt. Bürgermeister Ziegelmeier würdigte die langjährige Tätigkeit von Groß. Mit viel Herzblut und Engagement habe sie die Musikschule geleitet. Groß war dabei nicht nur in organisatorischer Hinsicht tätig, sondern gab auch selbst Musikunterricht.

Auch CSU-Marktgemeinderätin Ines Penzhorn, Schriftführerin der Musikschule und Mitglied in deren Trägerverein, schloss sich dem Lob für Groß an. Die Zusammenarbeit sei stets verlässlich gewesen. "Sie haben dafür gesorgt, dass Corona während der Pandemie nicht den Ton in unserer Musikschule vorgeben konnte." Vielmehr habe Groß den Musikschülern und -schülerinnen durch den digitalen Unterricht in Pandemiezeiten ein Stück Lebensfreude geschenkt. Zugleich begrüßte Bürgermeister Ziegelmeier Markus Walter, der seinen Dienst als Musikschulleiter bereits angetreten hat. Er sei sicher, dass Walter den großen Fußstapfen der bisherigen Leiterin gerecht werde.

