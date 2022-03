Wieder Brand in Wollmetshofen

Erst in der Nacht auf Donnerstag hatte es in Wollmetshofen einen Brand mit hohem Sachschaden gegeben. Nun gibt es einen weiteren ungeklärten Brand.

Schreck für einen Hausbesitzer aus dem Wiesleweg in Wollmetshofen: Als der 50-jährige Mann am Freitag, 4. März, gegen 13 Uhr nach Hause kam, brannten auf seinem Grundstück zwei Mülltonnen, ein Sichtschutz, ein Blumenkübel, eine Lampe und mehrere Terrassendielen. Der Mann konnte den Brand selbst löschen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Warum die Gegenstände zu brennen begannen, ist nicht bekannt. Die Polizei geht von einer Sachbeschädigung durch Brandlegung aus. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden.

Erst 36 Stunden zuvor hatte es schon mal gebrannt

Erst in der Nacht auf Donnerstag hatte es in dem kleinen Fischacher Ortsteil einen spektakulären Brand gegeben, bei dem ein Stadel völlig ausbrannte. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden liegt hier bei rund 200.000 Euro. (jah)

