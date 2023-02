Diese Tipps aus dem Augsburger Land halten fit

In unserer Serie "Fit wie Turnschuh" wagen sich unsere Redakteurinnen und Redakteure an verschiedene Sportarten im Augsburger Land. Diese Angebote gibt es.

Sei es ein Boxtraining mit einer Weltmeisterin, Nordic Walking durch den Gablinger Wald oder Fitness mit Hightech: Der Landkreis Augsburg bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um in Form zu kommen oder zu bleiben. In der Serie "Fit wie ein Turnschuh" zeigen wir einige dieser Angebote – und probieren sie selbst aus.

Den Auftakt macht ein Fitness-Angebot in Welden, das an ein Computerspiel erinnert.

Immer den Münzen hinterher: Dank des kleinen Computerspiels trainiert man seine Muskeln quasi nebenher. Foto: Marcus Merk

Für die Serie "Fit wie Turnschuh" gab es Boxtraining von der Profisportlerin Tina Rupprecht.

Besonderes Erlebnis: Eine Einheit Boxtraining mit Tina Rupprecht. Foto: Marcus Merk

Der Freizeitsport Nordic Walking liegt seit Corona noch mehr im Trend. Für die Serie "Fit wie ein Turnschuh" waren wir mit einem Trainer im Wald unterwegs.