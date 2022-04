Schlusslichter senden Lebenszeichen

Plus SV Cosmos Aystetten gewinnt im Kellerduell. Ein Verein feiert sogar den ersten Saisonsieg überhaupt und gibt die Rote Laterne weiter.

Nach fünf Niederlagen in Folge hat Schlusslicht SV Cosmos Aystetten seine Niederlagenserie gestoppt und mit einem 1:0-Sieg im Kellerduell beim SC Olching ein Lebenszeichen in der Landesliga Südwest gegeben. Schütze des "Goldenen Tores" war der kickende Co-Trainer Patrick Wurm, dessen Freistoß unmittelbar vor dem Wechsel durch Freund und Feind hindurch im Tor landete..