Gablingen

17:45 Uhr

Am Gablinger Bahnhof parken Fahrräder jetzt in zwei Etagen

Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf und Fahrgast Andreas Zacher probierten die neuen Fahrradständer am Bahnhof gleich aus.

Plus Barrierefreie Bahnsteige werden zurzeit an einem Bahnsteig am Gablinger Bahnhof errichtet. Doch für einige Fahrgäste gibt’s einen weiteren Komfort.

Von Gerald Lindner

Der Gablinger Bahnhof wird umgebaut. Derzeit laufen die letzten Arbeiten für den barrierefreien Ausbau des Bahnsteigs 1. Doch für einige der Fahrgäste, die mit dem Rad unterwegs sind, gibt’s jetzt einen zusätzlichen Komfort, der am Freitag offiziell in Betrieb genommen wurde.

