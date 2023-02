Gablingen

17:30 Uhr

Glammhogga-Faschingssitzung: Fast fünf Stunden bester Blödsinn

Plus Bei den Glammhogga in Gablingen herrrscht von Beginn an Partylaune. Eine wichtige Rolle bei der Faschingssitzung spielt das örtliche Geschehen.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

Ja, es gibt sie auch im Augsburger Landkreis endlich wieder: Die abendfüllenden Fastnachtssitzungen mit neckischem Gardetanz, bitterböser Satire und jeder Menge gut gelaunter „Mäschkerle“. Die Gablinger Faschingsfreunde D’Glammhogga hatten in der Mehrzweckhalle zu ihrer 30. Großen Faschingssitzung eingeladen und präsentierten zusammen mit befreundeten Vereinen ein fast fünfstündiges Showprogramm, das ausnahmslos für jeden etwas im närrischen Karnevalskoffer dabei hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

