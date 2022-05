Batzenhofer Kirche entfaltet nach Restaurierung die alte Pracht

Plus Jahrzehnte lang wirkten die Altäre und die Kanzel der Batzenhofer Kirche St. Martin matt und grau. Nun strahlen sie wieder. Eine Stiftung hat dies ermöglicht.

Jahrzehntelang bedeckte ein grauer Schleier die barocke Pracht in der Kirche St. Martin in Batzenhofen. Heute leuchtet selbst die Gans im hellen Federkleid vom Hochaltar des Namenspatrons. Um dies zu ermöglichen, war zwei Jahre lang die intensive Arbeit von Restauratoren und Restauratorinnen erforderlich. Nun wurde das Ergebnis vorgestellt. Warum das Ganze ohne die Hilfe einer Stiftung nicht geklappt hätte.