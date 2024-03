Das bietet die Gersthofer Stadtbibliothek im März als Zusatzprogramm

Für den März hat die Stadtbibliothek Gersthofen wieder eine vielseitige Auswahl an Veranstaltungen im Programm.

Neben der Ausleihe von Büchern und Medien bietet die Stadtbibliothek Gersthofen im März wieder eine Reihe vielseitiger Veranstaltungen an. So kommt die Leseomi Edith am Donnerstag, 7. und 21. März um 16.30 Uhr.

Am Donnerstag, 14. März, gibt’s einen Spieleabend und jeden Donnerstagvormittag treffen sich die Schachfans im Lesecafé. Am Freitag, 15. März, wird die Bibliothek aufgrund von technischen Wartungsarbeiten der Stadtverwaltung geschlossen. Schulbesuche am Vormittag finden regulär statt. Für Kinder ab drei Jahren ist am Montag, 18. März, das Gekko Theater zu Gast, das in der Rotunde im Ballonmuseum ab 16.30 Uhr die Geschichte „Das Kleine ich bin Ich“ nach dem Bilderbuch von Mira Lobe erzählt. Karten zu drei Euro sind in der Stadtbibliothek und kurz vor der Veranstaltung erhältlich.

Ausstellung in Gersthofen zeigt Blick der Kinder in die Welt

In den Osterferien ist in der Stadtbibliothek die Ausstellung Kinderfotopreis A3 zu sehen, die den Blick der Kinder auf die Welt zeigt. Eintritt während der Öffnungszeiten ist frei. Zum Welttag der Poesie am Donnerstag, 21. März, werden Lyrik-Neuerscheinungen für Kinder und Erwachsene präsentiert.

Die Verbraucherbildung bietet donnerstags um 15 Uhr Rat zu den Themen „Dark Patterns – Manipulationsversuche durch Apps, die man kaum bemerkt“ (7. März.), „Chat-GPT – was ist das & welche Hilfe kann mir das Programm bieten“ (14. März), und eine Onlineveranstaltung zur „Digitalen Teilhabe“ am 21. März. Im Medienkompass geht es am Dienstag, 12. März, um 15 Uhr um „Lebenslanges Lernen: Kostenlose Kurse am Computer und Tablet“. Im Bayern Lab kann man sich am Dienstag, 19. März, um 15 Uhr wieder ganz praktisch mit 3-D-Druckern vertraut machen und eigene Modelle konstruieren.

Für Kinder ab zwölf Jahren bietet das Kooperationsprojekt MINT Cluster4 am Dienstag, 26. März, von 9 bis 12 Uhr einen Workshop zum Thema Programmieren und Elektronik an. Hier kann man seine eigene Alarmanalage bauen und andere interessante Technikanwendungen für den Alltag erproben. Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitag, 15. März, erforderlich.

Mehr Details zu allen Veranstaltungen finden Sie unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de.