Ein Hirblinger fährt unter die Heißluftballon-Meister

Plus Eigentlich hatte er Höhenangst. Doch inzwischen ist Martin Haar aus Hirblingen ein begeisterter Ballonfahrer. Und das durchaus mit Erfolg.

Martin Haar aus dem Gersthofer Stadtteil Hirblingen geht gerne in die Luft. Dies aber nicht vor Zorn, sondern als begeisterter Ballonfahrer nimmt der 40-Jährige an Wettbewerben teil. Und das durchaus auch mit Erfolg. Bei der Offenen Deutschen Meisterschaft im Heißluftballonfahren schaffte er im August den 19. Platz. Und darauf ist er dennoch stolz.