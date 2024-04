Gersthofen

Frische Eier, eingelegte Gurken und fetzige Musik

Plus Auf dem Gersthofer Wochenmarkt herrscht an den Samstagen schon am frühen Morgen reger Trubel – und bald gibt es dazu auch wieder Musik.

Von Thomas Hack

Wer sich dem Gersthofer Wochenmarkt auf dem Rathausplatz vor der Stadthalle nähert, wird bei schönem Wetter bereits am frühen Morgen schon jede Menge Besucher antreffen: Zwei Handvoll Kunden steht an den Gemüseständen Schlange, andere schlendern mit einem Stapel frisch gefüllter Eierkartons in den Händen durch das ausgedehnte Marktareal, wieder andere treffen hier einfach nur zu einer kleinen Wochenend-Plauderei zusammen. Oder lauschen der Musik. Denn am 27. April startet wieder der Musikalische Wochenmarkt.

Der Musikalische Wochenmarkt in Gersthofen samt Programm 1 / 4 Zurück Vorwärts Der Musikalische Wochenmarkt der Stadt Gersthofen lädt zum Verweilen, Plaudern und dem gemeinsamen Austausch bei Musik und kulinarischen Leckereien ein. Von April bis September können sich die Besucher und Besucherinnen bei ihrem Einkauf auf dem Gersthofer Wochenmarkt gut unterhalten lassen. Das bunte Musikprogramm wird von den örtlichen Musikvereinen und lokalen Musikern aus der Region gestaltet, die zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr parallel zum Wochenmarkt auf dem Gersthofer Rathausplatz auftreten.

Darüberhinaus erwarten die Gäste diesem Jahr ein paar besondere kulinarische Schmankerl: An zwei Terminen wird die Cirkularium Theatergastronomie und Catering GmbH ausgewählte Saisonhighlights präsentieren und Inspiration für neue Zubereitungsweisen geben. Kostproben gibt es gegen eine kleine Spende.

Jeden Samstag zwischen 7 und 12 Uhr findet der Gersthofer Wochenmarkt statt. Das saisonale und abwechslungsreiche Sortiment ist groß und alles stammt aus der Region. Ausführliche Informationen sowie das aktuelle Veranstaltungsprogramm finden Interessierte unter www.gersthofen.de/muma. Programmänderungen und Absage bei schlechter Witterung vorbehalten. Die Initiative wird vom City Center Gersthofen unterstützt.

Das Programm des Musikalischen Wochenmarktes 2024

27. April: Gerry Fried Big-Band.

11. Mai: Akkordeonorchester der Sing- und Musikschule Gersthofen. Kulinarisch begleitet von Cirkularium Saison-Highlight Spargel – kleine Schmankerl zum Probieren

25. Mai: Trachtenverein Gersthofen . Ausstellungspavillon von Schmuckatelier Tanja Wolf mit Malwettbewerb “Wer malt am schönsten sein Lieblingstier?” Das Siegerbild wird im Nachgang von der Goldschmiedin Tanja Wolf in einen silbernen Anhänger verwandelt.

15. Juni: Stadtkapelle Gersthofen gemeinsam mit der Gastband Stonewall Brigade aus Staunton, VA ( USA ). Kulinarisch begleitet von Cirkularium: Saison-Highlight Beerenfrüchte – kleine Schmankerl zum Probieren.

gemeinsam mit der Gastband Stonewall Brigade aus Staunton, VA ( ). Kulinarisch begleitet von Cirkularium: Saison-Highlight Beerenfrüchte – kleine zum Probieren. 22. Juni: Die Gersthofer Blasharmoniker

6. Juli: Musikverein Batzenhofen

20. Juli: Schwäbische Trachtenkapelle. Gesprächsangebot „Zeit.Raum“ der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen

3. August: Die „ Sunshine Boys “ der Stadt Gersthofen

“ der Stadt 21. September: Jugge Jugendorchester Gersthofen. (AZ)

Und schon auf den ersten Blick sticht deutlich ins Auge, was diese bunte Ansammlung von einem knappen Dutzend Fieranten ganz deutlich von herkömmlichen Supermärkten zu unterscheiden vermag: Die Verkäufer nehmen sich immer wieder gerne Zeit, um mit den Kunden ein kleines persönliches Schwätzchen zu halten, helfen diesen in aller Ruhe beim Verstauen der Waren, während gleichermaßen die Käufer selbst den Besuch des Wochenmarktes als entspannenden Vormittagsbummel durch das breitgefächerte Angebot von regionalen Herstellern betrachten.

