Gersthofen

vor 56 Min.

Nach hitziger Diskussion: Gersthofen behält Wernher-von-Braun-Straße

Plus Wernher von Braun war tief in NS-Kriegsverbrechen verstrickt. In Gersthofen wird es weiter eine Straße mit seinem Namen geben. Was sich dennoch ändern soll.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Sind Straßen, die zu Ehren von Nazis und Nazi-Sympathisanten benannt sind, noch tragbar? Mehr als ein Jahrzehnt dauert in Gersthofen schon der Streit über eine Umbenennung der Wernher-von-Braun-Straße. Bisher hatten die zuständigen Ausschüsse diese wiederholt abgelehnt. Und der Gersthofer Stadtrat konnte sich auch am Mittwochabend nicht dazu durchringen, den Namen des tief in NS-Kriegsverbrechen verstrickten Raketenbauers Wernher von Braun aus dem Stadtplan zu streichen. Stattdessen soll eine andere Lösung gefunden werden.

