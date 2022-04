Gersthofen plant Anbau für mehr Klassenzimmer an der Mozartschule

Plus Dringend erweitert werden muss die Mozartschule in Gersthofen. Dass soll über einen Anbau geschehen. Das Schulhaus soll aus gutem Grund stehen bleiben.

Zu eng geworden ist die Mozartschule in Gersthofen. Deswegen möchte die Stadt zusätzliche Klassenzimmer schaffen. Die Verwaltung stellte im Bauausschuss dafür vier Varianten vor. Ein Abriss und Neubau des bestehenden Schulhauses ist aber nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen. Warum die Ausschussmitglieder zu dieser Auffassung kamen.