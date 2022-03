Gersthofen sucht die besten Blumenwiesen

Einen schönen Garten gestalten und gleichzeitig für die Bienen etwas tun: Gersthofen sucht die schönste Blumenwiese.

Wer einen Garten, eine blühende Terrasse oder auch nur einen Balkon hat, der oder die wird sich spätestens jetzt Gedanken über die Bepflanzung machen. Dabei kann man nicht nur schöne Blumenwiesen gestalten, sondern gleichzeitig auch die Bienen bei ihrer Nahrungssuche unterstützen. Bei einem Wettbewerb zu diesem Thema gibt’s etwas zu gewinnen.

Der bundesweite Pflanzwettbewerb "Wir tun was für Bienen!" startet in die nächste Runde. Prämiert werden insektenfreundliche Gärten und inspirierende Aktionen. Es gibt Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Die Stadt Gersthofen, die sich das Leitbild Nachhaltigkeit und Naturschutz gegeben hat, ruft nicht zuletzt auch im Sinn der Stadtgestaltung auf, Blumenwiesen für Bienen anzulegen, so Bürgermeister Michael Wörle.

Jetzt Pflanzaktionen für Wildbienen starten

Gesucht werden nicht nur insektenfreundlich umgestaltete Privatgärten und Balkone, sondern auch Gärten von Schulen, Kitas, Firmen und Kleingärtnern. "Um die biologische Vielfalt zu fördern, sollten Sie heimische Pflanzen, Wildstauden, Kräuter und Gehölze wählen", so Corinna Hölzer, Leiterin der Stiftung für Mensch und Umwelt und Initiatorin von "Deutschland summt!". Der Bund Naturschutz betont: Ein Blütenmeer gelingt sicher auf einem Blumenbeet, wenn jedes Jahr neu angesät wird. Geeignete Wildpflanzenmischungen sind im Fachhandel erhältlich.

Bienenfreundliche Nutzpflanzen sind dabei Melisse, echter Salbei, Thymian, Anis, Petersilie, Berg-Bohnenkraut, Basilikum und Lavendel. Geeignet sind auch Winterling, Sterndolde, Schneeglöckchen, Krokuse, Traubenhyazinthen, Maiglöckchen Märzenbecher oder Gelber Fingerhut.

Schöne Gärten gesucht: Höchstens zweimal im Jahr mähen

Gemäht werden darf nur ein bis zweimal jährlich. Die erste Mahd könnte frühestens Mitte bis Ende Juni erfolgen, wenn die Margeriten am Abblühen sind. Das Mähgut abräumen und kompostieren. Wer einen Rasen zur Wiese umgestalten möchte, sollte im Frühjahr oder Herbst bei feuchter Witterung beginnen. Dazu muss der Rasen kurz abgemäht werden. Danach die Grasnarbe stark aufreißen und ein bis zwei Gramm Wildblumenmischung pro Quadratmeter ausbringen und anwalzen. Das Gras sollte zunächst weiter gemäht werden, bis sich die Blattrosetten der Kräuter gut ausgebildet haben. Der Hobbygärtner braucht hier Geduld, denn es kann mehrere Jahre dauern, bis eine bunt blühende Wiese entstanden ist.

Etwas komplizierter verhält es sich, wenn eine dauerhafte Wildblumenwiese entstehen soll, räumt der Bund Naturschutz ein. Die Blumenwiese sollte nicht gedüngt werden, denn je nährstoffärmer der Boden ist, desto artenreichere Wiesen können entstehen. Die geeignete Saatmischung sollte aus heimischen Wildblumenarten bestehen. Schattige und sonnige Standorte bieten sehr unterschiedliche Lebensräume und benötigen spezifische Mischungen. Hier hilft der Fachhandel weiter.

Und so geht’s los: Zunächst muss ein fein krümeliges glattes Saatbett hergestellt werden. Danach muss der Boden zwei Wochen lang absetzen. Das Saatgut sollte dann gleichmäßig auf die Oberfläche ausgebracht und angedrückt werden. Als besten Zeitpunkt nennt der Bund Naturschutz die Monate März bis Mai. Auch hier gilt: Nur ein bis zweimal im Jahr darf gemäht werden.

Gersthofer Stadtrat ist unter den ehemaligen Gewinnern

Letztes Jahr hatte der Stadtrat Wolfgang Hadwiger Glück. Sein Siedlungsgarten belegte den dritten Platz in der Kategorie "Privatgärten und Gärten von Mietwohnungen (größer als 500 Quadratmeter)". Hadwiger hat seinen Garten nicht nur mit verschiedenen Pflanzen und Blühwiesen aufgewertet, er hat auch einen Bienenlehrpfad angelegt, denn er besitzt selbst sieben Bienenvölker. Seit der Umgestaltung hat sich auch der Vogelbestand verdoppelt.

Wolfgang Hadwiger nimmt wieder an der Pflanzaktion teil. "Dieses Jahr gibt es eine besondere Hecke, in der sich Vögel verstecken können, und wir planen einen Kräuterhügel für Sandbienen und Eidechsen", so der Hobbygärtner.

Teilnehmer können ihre Pflanzaktion ab sofort starten und mit Fotos dokumentieren und im Zeitraum vom 1. April bis 31. Juli hochladen unter www.wir-tun-was-fuer-bienen.de. Bewertet werden die Gärten von einer Jury aus Experten für insektenfreundliches Gärtnern. Es gibt Geldpreise bis 400 Euro sowie Sachpreise. Die Prämierungsfeier ist Mitte September in Berlin geplant.