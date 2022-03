Gersthofen will mehr und bessere Mittagsbetreuung für die Kinder

Plus Die Stadt Gersthofen möchte ihr Angebot bei der Mittagsbetreuung ausweiten. Das hat Folgen für das Konzept und die personelle Besetzung – und die Gebühren.

Für die Zukunft gerüstet sein will die Stadt Gersthofen bei der Mittagsbetreuung. Deswegen soll das Angebot bereits zum Beginn des Schuljahrs 2023/2024 ausgeweitet werden. Das wäre auf längere Sicht ohnehin fällig gewesen, weil ab dem Jahr 2026 Eltern und Kindern einen Anspruch auf ein Ganztagsangebot haben. Zunächst muss allerdings ein neues Konzept erarbeitet werden. Fest steht aber bereits jetzt: Es wird für die Eltern teurer werden.