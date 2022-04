Gersthofen

17:30 Uhr

Gersthofer Bauausschuss beschließt Ende der Badestelle am Ballonstartplatz

Der Rettungsring hängt noch bereit (links). Doch künftig soll im See am Ballonstartplatz in Gersthofen das Baden verboten werden.

Plus Mitten im Gersthofer Wohngebiet am Ballonstartplatz gibt es einen See. Der wird auch zum Baden genutzt. Warum das bald ein Ende haben soll.

Von Gerald Lindner

Seit es das Wohngebiet Am Ballonstartplatz im Norden Gersthofens gibt, musste sich der Stadtrat immer wieder mit dem See befassen, der sich im Zentrum des Areals zwischen den Wohnhäusern befindet. Denn das Gewässer war von Anfang an sehr erfolgreich und zog nicht zuletzt Jugendliche an, die dort nachts lautstark Partys feierten. Im Sommer wird dort auch gebadet. Obwohl ein Fachbüro für einen Ausbau als Badesee Pläne vorstellte, soll nach einem Beschluss des Bauausschusses das Baden bald ein Ende haben. Und das hat mehrere Gründe.

