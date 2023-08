Gersthofer Firma Quantron meldet Aufträge im Wert von 20 Millionen Euro

Wirtschaft: Gersthofer Hersteller von Wasserstoff- und batterieelektrischen Fahrzeugen setzt Expansionskurs fort.

In den ersten sieben Monaten des Jahres hat der Gersthofer E-Mobiltäts-Spezialist Quantron nach eigenen Angaben Aufträge im Wert von 20 Millionen Euro erhalten. Der Auftragsbestand und die bei Kunden genehmigten Förderanträge belaufen nach einer Mitteilung der Aktiengesellschaft kumulativ auf mehr als 100 Millionen Euro. Damit setze man im vierten Jahr der Firmengeschichte den internationalen Expansionskurs fort.

Ende Mai hatte Quantron die Gründung von Quantron Italy bekannt gegeben. Die Tochter hat ihren Firmensitz in Mailand, wo der Schwerpunkt zunächst auf emissionsfreien Fahrzeugen für die letzte Meile und Bussen liegen wird. Es wurden bereits vier vollelektrische Kleinbusse an die Gemeinden der Insel Elba geliefert und ein Tender für sechs elektrische Stadtbusse in Turin gewonnen. Insgesamt hat Quantron - eine Ausgründung des Gersthofer Traditionsunternehmens Haller - jetzt Partner und Repräsentanzen in acht Ländern in Europa, im Mittleren Osten, Indien und den USA.

Firma Quantron in Gersthofen setzt auf wasserstoff-elektrische Trucks

In den Staaten will das Unternehmen mit wasserstoff-elektrischen Class 8 Trucks durchstarten, die eine Reichweite von etwa 750 bis 850 Meilen bei einem Tankinhalt von 100 kg Wasserstoff haben sollen. Dieser Truck soll am US-Standort in Michigan, in der Nähe von Detroit entwickelt und gefertigt werden.

Laut CEO Michael Perschke will Quantron noch in diesem Jahr bis zu 40 Wasserstoff-Fahrzeuge an die Kunden ausliefern. Darüber hinaus gewinne man weitere Partner für die "Wasserstoff-Offensive". "Anfang September werden wir einen weiteren Investor bekanntgeben“, wird Perschke in einer Mitteilung des Untermehmens zitiert. Quantron-Chef Andreas Haller sagt derweil: "Wir können uns mittlerweile als Technologie-Marktführer bei wasserstoffbetriebenen Fuel Cell Trucks bezeichnen." (AZ/cf)

