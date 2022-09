Gersthofer Kol-La bringt nach zwei Jahren den Fasching zurück

Plus Zwei Jahre mussten sie ausfallen, nun sollen die Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen wieder aufleben. Und es gibt diesmal eine große Neuigkeit.

Sie gehören zu den größten Besuchermagneten im Gersthofer Kulturprogramm: Nach zweijähriger, durch die Corona-Pandemie erzwungener Pause sollen die Kol-La-Faschingssitzungen wiederbelebt werden. Die Vorstellungstermine stehen bereits fest, sagt Kol-La-Vorsitzender Philipp Rogg. Er kündigt an: „Die erste Aufführung am 3. Februar 2023 ist auch eine besondere Premiere.“ Und das hat seinen Grund.