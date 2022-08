Gersthofer Rasenkonzerte bieten wieder Open-Air-Festivalstimmung

Sie wurden als ein kleiner Ersatz für die Gersthofer Kulturina ins Leben gerufen. Am Donnerstag starten die Rasenkonzerte. So kommen die Fans an ihre Karten.

Die Gersthofer Rasenkonzerte fanden im Sommer 2021 erstmals statt. Das Freigelände der Naturfreunde an der Westendstraße bot sich dafür an. Die Konzerte waren die Lösung des Stadthallenteams, im Corona-Jahr im Sommer Kulturveranstaltungen anzubieten. Nach dem Lockdown, der Absage des Stadtfestivals Kulturina und trotz Einschränkungen waren die Konzerte ein großer Erfolg. In diesem Jahr gibt's sogar vier Konzerte. Was die Besucherinnen und Besucher beachten sollten.

Am Donnerstag, 4. August, 20 Uhr, kommt Gregor Meyle zum Rasenkonzert nach Gersthofen. Foto: Ralf Schoeneberg

Es gibt noch Karten für die Gersthofer Rasenkonzerte

Den Auftakt macht am Donnerstag, 4. August, ab 20 Uhr Gregor Meyle mit seinen Songs. Am Freitag, 5. August, ab 20 Uhr ist die Münchener Freiheit zu erleben.

Die Band Münchener Freiheit tritt bei den Gersthofer Rasenkonzerten 2022 auf. Foto: Münchener Freiheit

Als Supportband wurde Adrenalin engagiert. Den Samstagabend, 6. August, gestaltet zur selben Uhrzeit die Presley Family mit ihrer Musikshow. Hits für die kleinsten Gäste hat Donikkl am Sonntag, 7. August, um 11 Uhr im Gepäck.

Zum Finale ist dann am Sonntag ab 20 Uhr Madeline Juno am Start - ihr Support ist Marie Bothmer.

Die gute Nachricht für Kurzentschlossene: Es gibt für alle Konzerte noch Karten. Das Gelände ist mit circa 900 Plätzen bestuhlt. "Eigene Klappstühle oder Picknickdecken sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen", sagt Kulturreferent Uwe Wagner auf Anfrage unserer Redaktion. Die Mitnahme von Essen und Getränken ist auf dem Gelände ebenfalls nicht erlaubt. Dafür verkaufen die Naturfreunde gekühlte Getränke und Snacks, und die Neusässer Kochschule bietet einen warmen Imbiss an (vegetarisch und nicht vegetarisch).

Die Rasenkonzerte finden bei jedem Wetter statt. Die Besuchenden sollten an entsprechendes Schuhwerk, aber auch an warme Jacke und Regenbekleidung denken. Bei der Kinderveranstaltung am Vormittag Sonnenschutz nicht vergessen. Als Parkplatz steht der Park-and-ride-Platz am Bahnhof Gersthofen (Zehn Minuten Fußweg) zur Verfügung. Die Westendstraße wird gesperrt, Fahrradfahrer können aber bis zum Gelände fahren. Eine weitere Parkmöglichkeit ist der Parkplatz am Hery-Park (15 Minuten Fußweg). Menschen, die schlecht laufen können, dürfen von einem Fahrer bis zum Gelände hingefahren werden, sofern das Auto danach außerhalb des Geländes geparkt werden kann. Dies geht unter einer Vorabanmeldung per E-Mail unter Stadthalle@gersthofen.de.

Madeleine Juno erzählt von ihrem Schmerz und dem Trost der Musik. Am Sonntag, 7. August, 20 Uhr, ist sie in Gersthofen. Foto: Danny Jungslund

Die Rasenkonzerte finden bei jedem Wetter statt

Karten gibt es in der Vorverkaufsstelle im Ballonmuseum Gersthofen am Freitag von 13 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr. Auch können bis drei Stunden vor der Veranstaltung noch Tickets online gekauft werden. An der Abendkasse können die Tickets nur mit Bargeld bezahlt werden.