Gersthofen

vor 17 Min.

Großer Schaden bei Feuer auf Firmendach in Gersthofen

Großen Sachschaden richtete der Brand eines Firmendachs in der Gersthofer Ziegeleistraße an.

Plus Früh aufstehen musste die Gersthofer Feuerwehr am Mittwochmorgen. Grund war ein Brand eines Firmendachs. Warum das Schlimmste verhindert werden konnte.

Von Gerald Lindner

In Brand geraten war am Mittwochmorgen das Dach einer Firma im Gersthofer Industriegebiet an der Ziegeleistraße. Durch das Feuer entstand ein hoher Sachschaden. Allerdings war die Feuerwehr nach eigenen Angaben schnell am Einsatzort und schlimmeres konnte am Ende verhindert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen