Gersthofen

17:57 Uhr

Hanseatisches Humorfeuerwerk in der Gersthofer Stadthalle

Plus Das Spektrum an Themen war enorm: Bierbrauen im Wäschetrockner, Schlaflosigkeit, die Werbung der 80er-Jahre und mehr. Wie der Hamburger Comedian Olli „Dittsche“ Dittrich in der Stadthalle ankommt.

Von Thomas Hack

Er kann ganze drei Dutzend Medien- und Musikauszeichnungen für sich verbuchen, wurde mit 17 weiteren Preisen nominiert und hat es mit seiner LP „11 Richtige“ sogar in die Top 100 der deutschen Plattencharts geschafft – die Rede ist vom Hamburger Comedian Olli Dittrich, der nicht zuletzt mit der Improvisations-Comedyserie „Dittsche“ landesweit berühmt geworden ist. Nun hat sich das norddeutsche Redetalent die Ehre gegeben, in der Gersthofer Stadthalle mit seiner typischen „Hamburger Schnauze“ zu einem humorvollen Rundumschlag auf die Banalitäten der deutschen Alltagswelt auszuholen – stilecht gewandet in Strandschlappen, roter Hose und blau-weiß gestreiftem Bademantel, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt.

Und so traf man in seiner Vielzahl an dargebrachten Anekdoten und Alltagsverhunzungen freilich auch immer wieder alte Bekannte aus der Serie „Dittsche“ wieder, sowie auch ganz neue Gestalten und Begebenheiten, über die sich Olli Dittrich mit norddeutscher Unterkühltheit lustig machte.

